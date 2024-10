Clamoroso a Pistoia: in assenza di coach Calabria, il presidente Ron Rowan dirige la squadra contro Venezia

Ad allenare Pistoia ieri, nella sfida interna persa contro la Reyer Venezia, non c’era coach Dante Calabria. Dopo le polemiche in settimana legate all’utilizzo di Maverick Rowan, figlio del presidente, il tecnico è stato colpito da un attacco influenzale che gli ha impedito di essere in panchina. Al suo posto avrebbe dovuto esserci il suo vice, Giuseppe Valerio, ma come scritto da La Nazione è stato di fatto Ron Rowan, il presidente, a dirigere la squadra.

Non solo Rowan Sr chiamava i timeout, ma parlava anche durante essi, dando indicazioni ai giocatori. Certo, l’uomo ha un lungo passato da giocatore professionista (in Italia con Venezia, la stessa Pistoia, Napoli, Trapani, Reggio Emilia, Cantù, Trieste e Siena), ma non ha mai fatto l’allenatore. In alcune occasioni i suoi timeout sono anche stati ripresi dalle telecamere di DAZN, lasciando poco spazio ad interpretazioni.

Chi comanda, in campo, a Pistoia? Ecco due dei timeout del match con Venezia. Dante Calabria è assente, Ron Rowan molto attivo. pic.twitter.com/BIfOw3CXFG — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 21, 2024

Il risultato di certo non ha sorriso a Pistoia, che ha consegnato a Venezia la sua prima vittoria in campionato 64-77. Maverick Rowan, l’uomo della discordia a Cremona, non ha brillato in questo clima giocando probabilmente la sua peggior partita da quando è in Toscana: 11 punti con 4/17 al tiro in 32′.

La situazione in questo momento a Pistoia, nonostante un avvio tutto sommato positivo con 2 vittorie su 4 partite, è molto confusa soprattutto fuori dal campo. Il rapporto tra Calabria e il suo staff e le ingerenze di Rowan è un tema-chiave, in più il club toscano dovrà capire come comportarsi con Eric Paschall. Arrivato da star e dopo il pessimo esordio alla prima giornata, l’americano è rimasto in tribuna per tutte le partite successive. La scarsa forma fisica e l’arrivo in corsa di un altro americano, Semaj Christon, sono le cause principali di questo accantonamento.