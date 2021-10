Alla superstar NBA dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, è stato chiamato un fallo tecnico per essersi fatto i complimenti per la super schiacciata che aveva appena messo a referto.

Sì, hai letto bene, non sei impazzito. Giovedì in casa dei Detroit Pistons il quattro volte NBA All-Star si è caricato un po’ troppo dopo aver fatto un gesto tecnico davvero impressionante. Gli arbitri l’hanno interpretato come trash talking e gli hanno fischiato contro un tecnico.

Chiaramente Gioele non l’ha presa benissimo. Questa la sua reazione:

Joel Embiid throws down the putback dunk… And gets a tech for hyping himself up 🤔pic.twitter.com/WC2hKdp6Ob — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 29, 2021

Sarebbe da capire nel dettaglio attraverso la lettura del labiale per sapere se davvero stava parlando con se stesso o con l’avversario. A vedere la sua reazione sembrava realmente convinto che si stesse solamente caricando.

Diciamo che in linea di massima più o meno tutti gli arbitri NBA avrebbero fischiato un fallo tecnico contro Joel Embiid per la sua reazione. Con i tifosi all’arena, è impossibile sentire cosa si dicono i giocatori. I direttori di gara possono giudicare solo delle espressioni e dai comportamenti, possono interpretare, ecco. E diciamo che a primo acchito sembrava che Embiid stesse dicendo qualcosa di poco carino al giocatore dei Detroit Pistons e non un ‘bravo, sono fortissimo!’.

