Virtus Bologna, TONFO anche contro l’Alba Berlino: è ultimo posto

Virtus Bologna – Alba Berlino 88-90

(18-26, 20-22, 23-20, 17-10, 10-12)

La Virtus Bologna perde anche in casa contro l’Alba Berlino, che le “scippa” il penultimo posto in classifica in EuroLega. Dopo 13 partite, i bianconeri di Luca Banchi sono ultimi con appena 2 vittorie: un bottino miserissimo anche considerando il ridimensionamento estivo e i problemi nella costruzione del roster. È vero che tante sconfitte sono arrivate di misura, compresa quella di stasera, ma per la Virtus che l’anno scorso era arrivata fino al Play-in assaporando per larghi tratti i Playoff questo ultimo posto è una doccia gelida.

Nel primo quarto un’Alba Berlino subito in partita è andata sul 9-17 con un ottimo Gabriele Procida, già mattatore di Milano qualche settimana fa. L’azzurro ha segnato 7 punti in un primo quarto chiuso dai tedeschi 18-26, e nel secondo periodo l’Alba non è stata da meno: David McCormack, alla seconda partita in EuroLega con la sua nuova squadra, è stato protagonista dell’exploit gialloblu che ha visto Berlino arrivare anche a +17 a meno di 2′ dall’intervallo. Solo i canestri di Clyburn, Tucker e Zizic hanno reso meno amaro il passivo al 20′, 38-48.

Procida e McCormack hanno mantenuto avanti Berlino nel terzo quarto, anche Spagnolo si è poi iscritto al tabellino con una tripla e gli ospiti sono arrivati a +11 a 2′ dalla fine della frazione prima del leggero rientro della Virtus fino al 61-68. Un quarto periodo non esattamente spettacolare ha infine permesso a Bologna di tornare sotto: per 3′ nessuna delle due squadre ha segnato e per 3′ e mezzo non ci sono stati canestri dal campo. Con Belinelli e Zizic la Virtus è poi tornata a -2 e ha sfruttato le perse di McCormack e Procida per pareggiare, con 5 punti finali di Clyburn, il risultato e mandare la gara all’OT. Al supplementare Thomas e Procida hanno riportato l’inerzia dalla parte dei tedeschi, con la Virtus a inseguire: sull’88-89 la palla della vittoria è andata nelle mani di Clyburn, che però ha tirato un airball. Sul rimbalzo è arrivato il fallo sistematico su Spagnolo, al quale è bastato un 1/2 dalla lunetta per garantire la vittoria a Berlino.

Virtus Bologna: Cordinier 8, Belinelliu 9, Pajola 3, Clyburn 23, Shengelia 2, Hackett 3, Grazulis, Morgan 6, Polonara 7, Diouf 12, Zizic 13, Tucker 2.

Alba Berlino: Procida 20, Spagnolo 10, Wetzell 6, Delow 4, Mattisseck NE, Schneider 7, Thomas 13, Hermannsson 4, Samar 3, Rapieque NE, McCormack 16, Williams 7.

Foto: Virtus Bologna