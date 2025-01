Virtus Bologna, ecco Justin Holiday: quanto costerebbe la sua conferma?

Nella giornata di ieri è arrivato a Bologna Justin Holiday, aggregato per un paio di settimane agli allenamenti della Virtus. In base allo stato fisico, e forse anche al recupero di Will Clyburn, i bianconeri decideranno poi se tesserare per il resto della stagione l’americano o meno.

Secondo Il Resto del Carlino. un’ipotesi sarebbe quella di firmare Holiday con un contratto di 3 mesi, fino all’inizio dei Playoff di Serie A, con la possibilità poi di confermarlo anche per la post-season. Il quotidiano fa anche una panoramica di quanto costerebbe l’operazione: circa 500.000€. L’aggiunta di Justin Holiday costringerebbe il club a ritoccare le cifre dell’aumento di capitale frazionato lanciato a dicembre, che prevedeva un esborso complessivo di 3 milioni di euro, scrive sempre Il Resto del Carlino.

Per Holiday sarebbe la prima esperienza fuori dalla NBA, dove negli anni ha totalizzato 680 partite con 8.0 punti di media.