Phoenix Suns, tensioni in spogliatoio? Nurkic: “Nessun rapporto con l’allenatore”

La stagione dei Phoenix Suns non sta andando come sperato: la squadra è 8° con un record di 23-21, nonostante da qualche settimana coach Mike Budeholzer abbia provato a invertire l’inerzia “panchinando” Bradley Beal e Jusuf Nurkic. Proprio il centro dei Suns ha recentemente rivelato di non avere alcun rapporto con l’allenatore, affermando che i due non si parlano da due mesi.

“Non abbiamo una relazione” ha dichiarato Nurkic ad Arizona Central. “Per me, si tratta di essere professionale e fare del mio meglio. Lavorare e rimanere pronto per qualsiasi cosa possa accadere, ma non c’è caos o tensione portata alla squadra. Ne hanno già abbastanza”.

Ovviamente quello di Nurkic è un nome da tenere d’occhio per eventuali trade, ma nonostante la mancanza di comunicazione Nurkic crede che rimarrà con i Suns anche dopo la trade deadline, sottolineando le difficoltà legate alle nuove regole salariali della NBA. “Siamo i Phoenix Suns e con tutte le nuove regole, non è facile essere scambiati quando si supera il secondo apron del salary cap. Anche questo, non posso controllarlo”.

“Non è mai facile in questa lega. Non ha giocato, sono sicuro che è frustrato. Questo lo rispetto” ha commentato Budenzholzer.

L’ultima partita di Jusuf Nurkic risale all’8 gennaio, da allora il bosniaco ha totalizzato zero minuti e Budenholzer gli ha preferito Nick Richards in quintetto e Mason Plumlee come backup. Da quando è avvenuto questo cambio nelle rotazioni, i Suns hanno vinto 4 delle 6 partite giocate.