La Virtus Bologna sta già pensando alla squadra del prossimo anno e un’idea molto interessante porta a Jordan Loyd, guardia americana che ha giocato nelle ultime due stagioni all’AS Monaco insieme a Mike James ma che è in uscita dai biancorossi.

Il classse 1993 che ha vinto un titolo NBA con i Toronto Raptors nel 2019 piace a diverse formazioni europee ma i bianconeri sembra abbiano voglia di puntare su di lui per davvero per sostituire il partente Gabriele “Iffe” Lundberg, come scritto da Il Corriere di Bologna.

Tutto ruota intorno alla conferma o meno di Tornik’e Shangelia perché da quel momento si capirà il budget restante per chiudere il roster. Le VuNere hanno gran parte della squadra confermata, anche se ci sono un po’ di valutazioni da fare, tipo Ognjen Dobric, Ante Zizic e Devontae Cacok.

Stiamo a vedere se alla fine la Virtus Bologna metterà sotto contratto Jordan Loyd, magari con un biennale, e quindi avrà un altro americano di esperienza nel proprio roster. Di certo possiamo dire che è un giocatore con tanto talento, che a volte è croce e a volte è delizia.

