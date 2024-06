Jayson Tatum, CIFRE FOLLI: pronto per lui il contratto più ricco della storia

Jayson Tatum potrebbe diventare nelle prossime settimane il giocatore NBA più pagato di sempre.

I Boston Celtics, infatti, sono pronti a offrire un nuovo super contratto alla loro stella che firmerebbe così l’accordo più remunerativo nella storia del basket.

Tatum ha una player option da 37 milioni di dollari per la prossima stagione ma è altamente probabile che non la eserciti e firmi un nuovo contratto con i Celtics. L’accordo sarebbe al massimo salariale, vale a dire da 315 milioni di dollari per cinque anni, una media di 63 milioni annuali. Cifre che lo renderebbero il giocatore più pagato di sempre nella storia della NBA.

In questo modo Boston blinderebbe la sua stella proprio negli anni del prime, visto che Tatum ha appena 26 anni. I Celtics, dunque, sono pronti ad aprire i cordoni della borsa per iniziare una dinastia. Il nativo di St Louis, dal canto suo, si prepara a passare all’incasso dopo la vittoria del primo titolo in carriera.