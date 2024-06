EA7 Milano, a volte ritornano: accordo con Zach LeDay?

Zach LeDay potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Olimpia EA7 Milano nella prossima stagione, dopo due anni al Partizan Belgrado. Il lungo americano era già stato accostato ai biancorossi qualche settimana fa ma ora, dopo che verrà rilasciato dal Partizan a breve, secondo Eurohoops avrebbe un accordo biennale con Milano.

LeDay ha il passaporto azero e questo faciliterà il tesseramento come comunitario, andando a rinforzare un frontcourt che vedrà anche l’innesto di Josh Nebo e forse la conferma di Nicolò Melli. In un anno a Milano, nella stagione 2020-21, LeDay ha raggiunto le Final Four di EuroLega ed è stato anche decisivo, segnando il canestro della vittoria contro il Bayern Monaco nei Playoff. Nell’ultima stagione di EuroLega, il giocatore ha mantenuto 10.2 punti e 4.6 rimbalzi di media.

Secondo Aris Barkas, mancherebbe solo la firma sui documenti per il ritorno di Zach LeDay a Milano.

Zach LeDay is released from Partizan and has a two-year deal with Milan. Only the paperwork remains for hid return to Italy.

— Aris Barkas (@arbarkas) June 18, 2024