Boban Marjanovic, capodanno in viaggio: ecco dove giocherà

Dopo il taglio da parte del Fenerbahçe nei giorni scorsi, Boban Marjanovic sembra aver trovato una nuova squadra. Il veterano serbo, tornato brevemente in Europa dopo gli anni in NBA, ha firmato un contratto in CBA, il campionato cinese. L’annuncio è arrivato dal suo agente, Misko Raznatovic, con una foto condivisa su X mentre Marjanovic si imbarca verso la Cina.

“È importante iniziare il nuovo anno con stile! Boban Marjanovic è in viaggio verso la Cina e la CBA” ha annunciato Raznatovic. Dietro il giocatore, nella foto, si vede sullo schermo la destinazione: Guangzhou. La squadra con cui firmerà il gigante serbo non è ancora nota, a Guangzhou giocano i Loong Lions.

It’s important for the New Year to start with style😀!

Boban Marjanovic is on his way to China and CBA!#BeoBasket pic.twitter.com/42r7Ddaaob

