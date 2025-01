NBA in Europa? Adam Silver torna a parlarne e detta la road map

Lo sbarco della NBA in Europa è un argomento sempre più discusso

Il commissioner Adam Silver è tornato a parlarne a The Big, il podcast di Shaquille O’Neal. Silver ha ribadito che ci sono valutazioni in corso sull’argomento con l’intenzione di creare inizialmente un nuovo torneo riservato alle squadre europee. Questa competizione, come detto diverse volte nei mesi scorsi, sarebbe realizzata in collaborazione con la FIBA, come avvenuto in Africa, tagliando fuori l’EuroLega. Dopodiché nei piani della NBA ci sarebbe anche una Division europea, progetto però molto più lontano, per il quale bisognerà aspettare il progresso tecnologico che riduca i tempi dei viaggi aerei.