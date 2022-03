Virtus Bologna, occhi puntati anche su Toko Shengelia

La Virtus Bologna ha tempo fino all’8 marzo, martedì prossimo, per ingaggiare un lungo prima che scada la finestra di mercato di EuroCup. Le V Nere, che ieri hanno ufficializzato Daniel Hackett, continuano a guardare alla lista di giocatori che stanno lasciando i club russi di Eurolega dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Dopo i nomi di Jordan Mickey e Johannes Voigtmann, la Virtus ora avrebbe messo gli occhi anche su Toko Shengelia, come riportato da Sky Sport che cita anche l’interesse di Valencia verso il lungo georgiano.

Shengelia era stato il primo a decidere di lasciare il CSKA Mosca, all’indomani dell’invasione in Ucraina, scatenando un effetto domino. Da anni il georgiano è uno dei lunghi migliori d’Europa, nel 2018 era stato addirittura inserito nel miglior quintetto di Eurolega. In questa stagione con la squadra moscovita, Shengelia ha mantenuto 12.7 punti e 4.7 rimbalzi di media in Eurolega. L’opzione Valencia non è comunque da sottovalutare, visto che proprio col club spagnolo aveva iniziato la sua carriera nel 2008. Il suo contratto col CSKA è in scadenza nel 2023.

Toko Shengelia è nella sua casa di Valencia. Come riportato da @SERVitoria non ci sarà accordo per il suo ritorno a Vitoria. Come riportato da SKY Sport, la stessa Valencia e la Virtus Bologna avrebbero mostrato interesse per l’ingaggio entro l’8 marzo — 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) March 4, 2022