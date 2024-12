Virtus Bologna schizofrenica al Pireo: il secondo tempo la condanna

Olympiacos – Virtus Bologna 87-77

(29-17, 14-29, 21-10, 23-21)

La Virtus Bologna gioca una grande partita solo a tratti e cade al Pireo contro l’Olympiacos dopo il successo di settimana scorsa contro il Baskonia. I ragazzi di Dusko Ivanovic, guidati dal miglior Belinelli delle ultime settimane, si arrendono dopo un secondo quarto da 29 punti che li aveva portati all’intervallo addirittura avanti in rimonta. I bianconeri non hanno trovato una soluzione al rebus Sasha Vezenkov, subito caldissimo nel primo quarto e vero e proprio mattatore della Virtus lungo tutto l’arco del match.

Vezenkov segna i primi 6 punti dei greci che partono 11-3 dando subito un gran segnale in avvio. Fournier e Papabikolaou si uniscono alla festa e il vantaggio dell’Olympiacos cresce fino a +18 (25-7) a poco più di 3′ dalla fine del primo quarto. La Virtus trova finalmente qualche canestro nel finale della frazione, chiudendo sotto 29-17. Quanto di buono fatto vedere negli ultimi minuti del primo quarto Bologna continua a mostrarlo nel secondo: Belinelli e Cordinier si mettono in proprio e riducono rapidamente il divario, un canestro di Zizic vale il -3 (41-38). La rimonta bianconera sembra inarrestabile e due triple di Morgan e Clyburn mandano le squadre al riposo addirittura con gli ospiti avanti 43-46.

Nel terzo periodo però si rivede la Virtus Bologna del primo quarto: l’Olympiacos parte 7-0 e poco dopo realizza un altro parziale di 8-0 con due triple di Fournier. I padroni di casa tornano a +12 e solo i punti di Morgan in chiusura di frazione permettono a Bologna di tornare sul 64-56 al 30′. I bianconeri tornano a dare segni di vita nell’ultimo quarto, fino al -7: Vezenkov e Fournier tuttavia dimostrano il proprio talento replicando con i punti che riportano il Pireo sopra in doppia cifra. Walkup e Peters chiudono virtualmente il match con un break di 5-0 a 3′ e mezzo dalla fine, nel finale i tiri liberi non lasciano scampo alla Virtus.

Olympiacos: Walkup 7, Williams-Goss, Larentzakis 3, Vildoza 2, Fall 2, Vezenkov 27, Papanikolaou 6, Dorsey NE, Peters 12, Milutinov 8, McKissic, Fournier 20.

Virtus Bologna: Cordinier 8, Belinelli 20, Pajola 5, Clyburn 9, Hackett 2, Grazulis 2, Morgan 15, Polonara 2, Diouf 4, Zizic 8, Akele 2, Tucker NE.