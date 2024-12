Ergin Ataman promuove suo figlio: il 15enne Sarp potrebbe diventare assistente l’anno prossimo

Ergin Ataman è uno dei migliori allenatori europei di sempre, vincitore di 3 EuroLega (due con l’Efes, una col Panathinaikos) e innumerevoli altri titoli nazionali. Dalla passata stagione è sulla panchina del Pana e sta confermando quanto aveva già fatto vedere in altre big europee lungo tutta la carriera. A breve però potrebbe non essere l’unico Ataman dello staff tecnico: intervistato da SKWEEK, l’allenatore turco ha anticipato che nel breve futuro potrebbe decidere di portare con sé suo figlio Sarp Ataman, che ha solo 15 anni ma a quanto pare è una promessa della panchina.

“Vorremmo dargli un ruolo ufficiale l’anno prossimo. Non conosco le regole del basket greco, se ci siano limiti di età. E Sarp ha anche la scuola, quindi penso che all’inizio possa essere un assistente part-time, ha 15 anni” ha raccontato Ataman.

Troppo giovane? Non secondo Ataman Sr, che ne parla come un bambino prodigio. “Perché no? A volte ci sono persone che mi dicono che a 14-15 anni si è troppo giovani per allenare. Ma io faccio loro questo esempio. Ci sono alcuni ragazzi nel mondo che vanno all’università a 13-14 anni: Harvard o Stanford. Sono dei geni negli studi. Quindi magari Sarp è un genio nel basket, perché no? Vedremo, ma sicuramente è importante che continui a studiare. Penso abbia potenziale per superarmi, magari in futuro potrà diventare il più giovane allenatore europeo in NBA”.

Parole di un padre particolarmente orgoglioso del proprio figlio o verità? Sarp Ataman è davvero una promessa giovanissima della panchina? Solo il tempo ci dirà se le previsioni di Ergin Ataman siano corrette, o almeno se ci andranno vicino.