Bruno Caboclo lo sta facendo di nuovo: l’agente annuncia un accordo col Real Madrid

Bruno Caboclo negli ultimi 2 anni ci ha abituati a tantissime decisioni improvvise e discutibili. Tutto è iniziato nell’estate 2023, quando il talento brasiliano non si presentò al raduno con la Reyer Venezia perché sognava un nuovo contratto in NBA, perseguito durante la preseason firmando un contratto di poche settimane con un club israeliano. Rimasto a piedi in tal senso, Caboclo si è poi unito al Partizan Belgrado con un accordo pluriennale ma nell’estate 2024 aveva già cambiato idea. Così, non senza polemiche con la squadra serba, ha lasciato anche il Partizan per firmare col ricco Hapoel Tel-Aviv dove ha giocato questi ultimi mesi. Ora però sembra che Caboclo sia pronto ad una nuova avventura, come al solito la decisione non sembra tanto ragionata.

Il giocatore sta mantenendo 10.4 punti e 4.1 rimbalzi di media nel campionato israeliano, cifre che scendono a 7.5 punti e 3.8 rimbalzi a partita in EuroCup. Cifre basse che però si sono ulteriormente ridotte da qualche settimana a questa parte: da quando è arrivato Dimitris Itoudis in panchina infatti Caboclo ha giocato sempre meno. In EuroCup, nelle ultime 3 uscite, il brasiliano è rimasto in campo rispettivamente 10′, 8′ e 12′. Una situazione che non piace al giocatore e tanto meno al suo agente, che sembra essere anche la mente dietro repentini spostamenti di Caboclo negli ultimi 2 anni.

“Abbiamo chiesto spiegazioni all’Hapoel Tel-Aviv durante l’ultima partita. È impossibile che un giocatore come Bruno Caboclo giochi solo 11′. Ci hanno detto che le cose sarebbero cambiate ma ancora non vediamo l’orizzonte” ha dichiarato Daniel Hazan, procuratore del giocatore, a Sport5. Non solo: Hazan ha anche anticipato che l’Hapoel concluderà la cessione di Caboclo al Real Madrid nelle prossime 72 ore. “Abbiamo offerte dall’EuroLega, incluse Panathinaikos e Real Madrid. Quest’ultimo è in trattativa con l’Hapoel Tel-Aviv e ci aspettiamo un accordo entro 72 ore”.

Se questo dovesse corrispondere al vero, il brasiliano cambierebbe per l’ennesima volta maglia in circostanze improvvise. Una situazione che assomiglia sempre più ad una telenovela infinita invece che alla carriera di un giocatore di basket.