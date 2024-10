EA7 Milano, è quasi fatta per Nico Mannion: a breve l’annuncio

La trattativa tra Olimpia EA7 Milano e Pallacanestro Varese è ormai alle battute finali: Nico Mannion cambierà maglia nelle prossime ore, dando seguito ai rumors che già in estate lo avevano visto accostato alla squadra di Ettore Messina. L’azzurro non è sceso in campo ieri contro Trapani, ufficialmente per un problemino fisico, anche se col senno di poi è semplice vederci qualcosa di più.

Ovviamente Milano pagherà un buyout per liberare Mannion, arrivato a Varese circa un anno fa dopo una parentesi deludente al Baskonia. Sarà l’innesto ricercato dall’Olimpia nel backcourt, che sembrava già incompleto ai nastri di partenza dopo l’addio di Shabazz Napier. In questa stagione Nico Mannion ha disputato 3 partite segnando 26.3 punti di media in LBA, leader del campionato finora.

Per il momento Varese non riceverà giocatori di Milano in cambio, né Guglielmo Caruso né Giordano Bortolani, che sembravano i più papabili. Col buyout ricevuto probabilmente l’Openjobmetis tornerà sul mercato per rinforzare una squadra che ha perso le prime 4 partite subendo sempre più di 100 punti dagli avversari, un record per il nostro campionato. Finora hanno fatto bene, a rotazione, Jaylen Hands e Gabe Brown, mentre un po’ più fatica hanno fatto Justin Gray, Jordan Harris e Abdel Fall.