Zaire Wade diventa professionista e segue le orme del padre Dwayne

Il 23 ottobre la G-League organizzerà il suo Draft annuale: tra i tanti nomi eleggibili ci sarà, ad esempio, quello di LiAngelo Ball. Ma un altro cognome noto che sarà presente nella prossima stagione della Lega di sviluppo sarà quello dei Wade. Zaire Wade, primogenito di Dwayne Wade, ha infatti deciso di diventare professionista senza passare dal college e firmerà un contratto in G-League.

Secondo Shams Charania, Zaire Wade sarebbe molto vicino ai Salt Lake City Stars, l’affiliata degli Utah Jazz. Non un caso, visto che nei mesi scorsi proprio il padre Dwayne era diventato un proprietario di minoranza della franchigia dello Utah.

Zaire Wade, the son of Dwyane Wade, is signing a contract in the NBA G League and is expected to join the Utah Jazz’s affiliate Salt Lake City Stars, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dwyane Wade is a part-owner of the Jazz.

