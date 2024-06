Avdija per Brogdon ma non solo: scambio pre-Draft tra Wizards e Blazers

A poco più di un’ora dal Draft NBA 2024, gli Washington Wizards e i Portland Trail Blazers hanno concluso uno scambio importante. Come riportato da Adrian Wojnarowski, Washington ha ceduto Deni Avdija a Portland in cambio di Malcolm Brogdon, la 14° scelta assoluta al Draft di oggi, una scelta del 2029 (la peggiore di quelle in possesso dei Blazers) e due scelte del secondo turno.

Brogdon cambia quindi la terza squadra in due anni, dopo che anche l’anno scorso era stato ceduto da Boston a Portland per Jrue Holiday. Avdija, 9° scelta assoluta al Draft 2020, viene ceduto un anno dopo aver rinnovato il contratto fino al 2028: nella prossima stagione guadagnerà circa 15 milioni di dollari.

Per Portland era anche una questione salariale: con questa trade sono scesi a 4.2 milioni di dollari sotto la luxury tax.

The Blazers are sending the second most favorable of their 2029 first-round picks and two second-round picks in the deal for Avdija, sources tell ESPN. https://t.co/e6BTwjYkT4

