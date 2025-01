Zion Williamson out: i Pelicans lo hanno sospeso dopo l’ennesimo ritardo

Nei giorni scorsi, Zion Williamson ha fatto il suo ritorno in campo dopo un infortunio al tendine del ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori dal 6 novembre 2024. Nel suo rientro, avvenuto il 7 gennaio contro i Minnesota Timberwolves, ha segnato 22 punti in 28′, contribuendo con 6 rimbalzi, 4 assist e 3 palle rubate.

Il giorno successivo, i New Orleans Pelicans hanno deciso di non schierarlo nella partita contro i Portland Trail Blazers, preferendo non rischiarlo in un back-to-back. Williamson non sarà in campo nemmeno nel prossimo match contro Philadelphia, in programma questa notte. New Orleans ha infatti sospeso il giocatore per una partita a causa dei suoi comportamenti non professionali: come riportato da Shams Charania, Zion Williamson sarebbe arrivato varie volte in ritardo agli allenamenti in questa stagione. Ieri la star di NOLA ha rischiato di perdere l’aereo in partenza per Philadelphia, arrivando per l’ennesima volta in ritardo.