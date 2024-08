All Star Game 2025, chi sono i possibili esordienti?

L’All Star Game della NBA negli ultimi anni ha perso appeal ma resta comunque un evento importante. Lo è specialmente per i giocatori che con una convocazione si aprono spiragli contrattuali molto remunerativi nel loro futuro, senza contare il prestigio che la chiamata comporta.

Nel 2024 quattro giocatori hanno fatto il loro esordio nella partita delle stelle: Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Paolo Banchero e Scottie Barnes, quest’ultimo al posto dell’infortunato Julius Randle. Chi sono i possibili nuovi esordienti nel 2025? ESPN lo ha chiesto ai suoi esperti che hanno designato tre elementi ciascuno, assegnando dei punti in base all’ordine di chiamata. Ecco i nove che hanno raccolto delle preferenze.

8) Jaime Jaquez (Miami Heat) = 1. Lo scorso anno ha partecipato al Rising Stars e alla gara delle schiacciate, sembra però ancora troppo acerbo per l’ASG.

8) Alperen Sengun (Houston Rockets) = 1. Si sta imponendo come uno dei migliori centri della lega ma ancora non gode di grande considerazione in ottica All Star Game.

7) Buddy Hield (Golden State Warriors) = 3. L’approdo a San Francisco, dove si giocherà l’All Star Weekend, potrebbe lanciarlo definitivamente nell’Olimpo.

6) Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) = 7. In Ohio ha vinto lo Skills Challenge 2022, si candida per un posto nel front court della Eastern Conference.

5) Cade Cunningham (Detroit Pistons) = 9. MVP del Rising Stars 2022, ci si aspetta da lui una ulteriore crescita che potrebbe portarlo a una convocazione.

4) Jamal Murray (Denver Nuggets) = 13. Incredibile che l’autore di alcune delle più grandi prove realizzative degli ultimi anni non sia mai stato chiamato, potrebbero essere questo l’anno buono?

3) Mikal Bridges (New York Knicks) = 20. Ai Nets è esploso definitivamente, ora in maglia Knicks avrà ancora di più i riflettori puntati addosso.

2) Chet Holmgren (Detroit Pistons) = 30. Ha incantato nel suo primo anno in NBA e potrebbe essere già pronto per una convocazione.

1) Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) = 101. Sulla sua presenza ci sono pochissimi dubbi, dopo un’annata da rookie pazzesca.