Altro upset: l’Estonia schianta la Lituania!

Il doppio turno di qualificazione ad Eurobasket 2025 ha offerto diverse sorprese a livello di risultati: la Lettonia sulla Spagna, la Bulgaria sulla Germania e il Belgio ancora sulla Spagna sono state le vittorie più contropronostico, ma anche la partita di questa sera tra Estonia e Lituania non ha lesinato colpi di scena.

La Lituania ha affrontato la vicina trasferta in terra baltica senza gli elementi più talentosi, ma comunque con giocatori di assoluto livello europeo come Rokas Giedraitis (Stella Rossa), Tomas Dimsa (Zalgiris), Edgaras Ulanovas (Zalgiris), Lukas Lekavicius (Zalgiris) ed il trevigiano Osvaldas Olisevicius: nonostante questo, l’Estonia è riuscita a limitare gli ospiti a soli 59 punti ed a conquistare la prima vittoria della storia contro i cugini della Lituania.

La partita è rimasta in equilibrio fino ai possessi finali, quando le giocate difensive del giocatore del Baskonia, Maik Kotsar, e quelle offensive di Kristian Kullamae (Bilbao) hanno portato i tifosi estoni in visibilio: dopo la vittoria ottenuta nella prima giornata contro la Macedonia, gli estoni rimangono a punteggio pieno, mentre la Lituania trova la prima sconfitta dopo aver vinto in casa contro la Polonia.

