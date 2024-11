Andre Roberson convince con lo Cholet: in arrivo un contratto in EuroLega

Andre Roberson in estate si è trasferito per la prima volta in Europa, firmando in Francia con lo Cholet. L’ex giocatore degli Oklahoma City Thunder ha una storia di infortuni travagliata, che ha messo fine alla sua carriera NBA ormai nel 2021. Da quel momento, Roberson ha passato 2 anni da free agent e nella passata stagione ha disputato qualche gara in G-League. Abbastanza per attirare l’attenzione dello Cholet, che ha chiuso settimo nello scorso campionato francese.

In queste prime settimane europee, Roberson sta facendo vedere ottime cose: 12.2 punti e 5.4 rimbalzi di media in 5 gare del campionato francese. La migliore prestazione è arrivata contro l’ASVEL: 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, oltre ad una netta vittoria. E proprio l’ASVEL ora è interessato al giocatore.

Secondo L’Equipe, Andre Roberson sarebbe in trattativa avanzata con il club di Tony Parker per trasferirsi a Lione e debuttare in EuroLega. In questa stagione l’americano ha disputato anche 2 partite in FIBA Europe Cup, mantenendo 9.0 punti di media.

L’ASVEL, secondo in campionato con un record di 5-2, sta invece faticando in EuroLega dove il record è opposto: 2-5.

