Virtus Bologna, Tortona battuta nel recupero della 4° giornata con spavento nel finale

Virtus Bologna – Tortona 85-81

(12-18, 32-22, 25-18, 16-23)

La Virtus Bologna ottiene un altro successo in campionato, dov’è al momento inbattuta dopo 5 partite: nel recupero della 4° giornata, alla Unipol Arena si deve arrendere Tortona, sconfitta 85-81. Per i bianconeri un’altra buona prova di Matt Morgan, che sembra essersi sbloccato e anche stasera ha segnato 16 punti in 20′. Buona prestazione anche per Marco Belinelli e Ante Zizic, chi invece continua a faticare è Will Clyburn (2 punti in 21′), nei giorni scorsi al centro dei rumors.

Eppure nel primo quarto Tortona era partita bene, con Kuhse e Vital a portarla sul 7-15 e Bologna in grande difficoltà in attacco, sotto 12-18 al 10′. Nel secondo periodo la Virtus ha accorciato subito e col duo Cordinier-Diouf si è portata avanti 25-23, allungando fino a +5 con due triple di Morgan che hanno infiammato il pubblico bolognese. Gli ospiti sono rimasti a contatto fino alla fine del primo tempo, quando una tripla di Belinelli ha mandato le squadre al riposo sul 44-40.

Nel terzo periodo la Virtus è stata trascinata dai suoi lunghi, soprattutto Shengelia e Zizic, arrivando a +12 con una schiacciata del georgiano in contropiede su palla persa di Kuhse. I bianconeri si sono mantenuti avanti e sono arrivati al 30′ avanti 69-58 grazie ad un canestro di Morgan. Negli ultimi 10′ la Virtus Bologna ha gestito, soprattutto grazie al contributo sotto canestro di Zizic, forse alla miglior partita della stagione: anche in una serata che sembrava tranquilla c’è però stato uno spavento finale. Negli ultimi 2′ prima Zerini su rimbalzo offensivo e poi Gorham (dopo palla persa bianconera per violazione dei 24 secondi) hanno portato Tortona a -2, sull’83-81. A chiudere il match ci ha pensato Clyburn, ancora a secco fino a quel momento: 2 tiri liberi che hanno consegnato il successo a Bologna.

Virtus Bologna: Cordinier 6, Belinelli 14, Pajola 3, Clyburn 2, Visconti NE, Shengelia 12, Morgan 16, Polonara 7, Diouf 8, Zizic 14, Akele NE, Tucker 3.

Tortona: Zerini 4, Vital 8, Kuhse 13, Gorham 6, Candi 2, Denegri 5, Strautins 17, Baldasso 15, Kamagate 4, Biligha 4, Severini 3, Weems.

Foto: Virtus Bologna