Andrea Trinchieri, OVAZIONE del pubblico di Belgrado al suo ritorno alla Stark Arena

Andrea Trinchieri, prima di diventare allenatore dello Zalgiris Kaunas l’anno scorso, aveva avuto già esperienze importanti sulle panchine europee: Unics Kazan, Bamberg, Partizan Belgrado e Bayern Monaco. Ovunque il coach italiano ha ottenuto risultati sorprendenti, lasciando un ottimo ricordo. Ne ha avuto un’ulteriore dimostrazione questa sera, quando è tornato dopo tanto tempo alla Stark Arena di Belgrado da avversario.

Il pubblico del Partizan, che come al solito ha riempito fino all’orlo l’arena, ha riservato a Trinchieri una vera e propria ovazione prima della palla a due, cantando il suo nome e applaudendo fragorosamente il suo ingresso in campo.

Coach Trinchieri is remembered in Belgrade! 👏 pic.twitter.com/hhyFRlCcy4 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 3, 2024

La reazione di Trinchieri è stata molto emotiva, come si vede in questo video pubblicato da BasketNews. Il coach italiano si è commosso per l’affetto dimostratogli dal pubblico di Belgrado, nonostante i tanti anni trascorsi dall’ultima partita allenata con i bianconeri.

Partizan fans welcome Andrea Trinchieri back to Belgrade 🗣️👏 pic.twitter.com/9riveABotE — BasketNews (@BasketNews_com) December 3, 2024

Al Partizan Belgrado, Andrea Trinchieri aveva conquistato una ABA Liga e due Coppe di Serbia.