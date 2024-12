Paul Millsap ha annunciato il ritiro: è stato 4 volte All Star

Paul Millsap non giocava in NBA da un anno e mezzo, ma era ufficialmente ancora in attività, fino ad oggi. Il veterano, 4 volte All Star nel corso della sua carriera, ha annunciato nelle scorse ore il proprio ritiro dopo 16 anni nel professionismo.

After 16 NBA seasons, four-time All-Star Paul Millsap has retired from basketball. Millsap, the No. 47 pick in the 2006 NBA draft, spent his career with the Jazz, Hawks, Nuggets, Nets and 76ers. One of eight players all-time with 500 3-pointers, 1,000 blocks and 1,000 steals. pic.twitter.com/gftfvGHgnf

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2024