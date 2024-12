Lakers, c’è un po’ di mistero dietro l’assenza di LeBron James

I Los Angeles Lakers, dopo una partenza che sembrava incoraggiante, stanno avendo grosse difficoltà. I giallo-viola di JJ Redick hanno perso 8 delle ultime 11 partite, ritrovandosi 10° nella Western Conference, al pari dei San Antonio Spurs con un record di 13-12. Ai grattacapi per Redick nelle ultime gare si è aggiunta però anche l’assenza di LeBron James.

Il King, che compirà 40 anni tra poche settimane, ha realizzato una tripla-doppia da 39 punti, 11 rimbalzi e 10 assist nella sconfitta del 7 dicembre contro Atlanta, sua ultima partita disputata. Dopodiché è rimasto fuori sia contro Portland che contro Minnesota, apparentemente per un dolore al piede accusato proprio durante la gara contro gli Hawks. Ma al fianco delle ragioni mediche, si è fatto strada anche un altro motivo: “personal reasons”, motivi personali.

Per privacy, non è dato sapere quali siano le faccende private che stanno tenendo James lontano dai Lakers. Su X, in molti speculano sulla sua assenza collegandola alle recenti accuse che sono state mosse nei confronti di Jay-Z nell’ambito dell’ormai tristemente famoso caso Puff Daddy. Contemporaneamente, sempre su X (non esattamente la piattaforma più affidabile, questo bisogna precisarlo), è circolato un video del 2021 in cui Cappie Pondexter, ex giocatrice WNBA, accusava proprio LeBron James di essersi macchiato di “traffico sessuale”. In ogni caso è importante precisare che queste speculazioni non hanno realmente delle basi per ora e non ci sono processi in corso.