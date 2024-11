AS Monaco, colpo di scena: esonerato Saša Obradović!

L’AS Monaco è attualmente 7° in EuroLega con 6 vittorie in 10 partite, ma l’inizio di stagione dei biancorossi è stato finora al di sotto delle aspettative. Oltre alle 4 sconfitte in EuroLega, il Monaco è caduto anche 3 volte (su 9 gare) in campionato, dove occupa la 6° posizione. Troppo poco per una squadra che ha dominato in patria nelle ultime stagioni. Per questo motivo i monegaschi hanno deciso di separarsi, un po’ a sorpresa, da coach Saša Obradović, che sedeva in panchina dal 2021.

Fatale, per Obradović, l’ultimo KO in campionato lo scorso weekend: 74-86 contro Le Mans, squadra anche dietro in classifica.

I nomi per il post-Obradović si sprecato: c’è ovviamente Sergio Scariolo, che nei prossimi giorni sarà impegnato con la sua Spagna, ma anche Vassilis Spanoulis, CT della Grecia. Per la prossima partita di EuroLega, che vedrà il Monaco impegnato contro l’ASVEL, in panchina ci sarà Manuchar Markoishvili.

Nei suoi anni al Monaco, Saša Obradović ha vinto due campionati francesi e una Coppa di Francia, raggiungendo le Final Four di EuroLega nel 2023.