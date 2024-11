Tra i due litiganti, il terzo gode: ecco il futuro di Johnathan Motley

Johnathan Motley è stato l’oggetto del desiderio di tanti club nelle ultime settimane, fino a diventare un caso diplomatico tra Hapoel Tel-Aviv e Stella Rossa. L’americano ha lasciato il club israeliano ma senza poter firmare con i serbi: un suo eventuale cambio di maglia avrebbe creato un precedente importante per il basket FIBA, in particolar modo in Israele. Sarebbe stato necessario infatti il benestare della FIBA per autorizzare il trasferimento, basato esclusivamente sulla paura di Motley per la guerra in Medio Oriente. Se fosse intervenuta la FIBA infatti qualunque giocatore avrebbe potuto lasciare Israele con effetto immediato, motivando la sua scelta con il conflitto in Palestina.

Invece Motley non firmerà nemmeno per la Stella Rossa, come riportato da Jake Fischer ha scelto la G-League. La speranza dell’americano è di attirare le attenzioni NBA viste alcune franchigie in situazioni complicate nel reparto lunghi (su tutti i Thunder). Johnathan Motley ha già giocato in NBA dal 2017 al 2020, totalizzando 46 presenze tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. Per lui anche tanta G-League, poi Corea del Sud e infine l’approdo in Europa con Lokomotiv Kuban, Fenerbahçe e appunto Hapoel.

Former NBA big Johnathan Motley has signed into the G League, per sources. Motley, who played with Mavericks and Clippers, is drawing NBA interest amid running injuries at the center position. Motley most recently played w/ Hapoel Tel Aviv, the current club of Patrick Beverley. — Jake Fischer (@JakeLFischer) November 18, 2024

In 6 partite di EuroCup con l’Hapoel, Motley ha segnato 17.5 punti di media dimostrandosi uno dei migliori giocatori della competizione. D’altronde il suo approdo a Tel-Aviv in estate aveva destato stupore proprio per il livello superiore del giocatore, che aveva ben figurato con una big di EuroLega come il Fenerbahçe.