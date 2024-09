Trapani ci aveva provato con Achille Polonara settimana scorsa: NO del giocatore

Achille Polonara ieri sera, nella finale della Supercoppa Italiana contro Milano, è stato il miglior giocatore della Virtus Bologna, che nonostante un’ottima partita è capitolata all’OT. L’azzurro ha segnato 18 punti con 4/7 da tre punti: la consacrazione del suo ritorno dopo i gravi problemi di salute di un anno fa. La prova contro Milano è stata l’occasione per il Corriere di Bologna si svelare anche una trattativa tra Polonara e la Trapani Shark, risalente solo alla scorsa settimana. Secondo quanto scritto dal quotidiano, i siciliani avrebbero tentato di strappare Polonara alla Virtus come ultimo colpo di un mercato già scoppiettante.

La trattativa non si sarebbe concretizzata per il rifiuto da parte del giocatore: Polonara ha voluto rimanere alla Virtus, dove inizierà la sua seconda stagione bianconera, per giocarsi le proprie carte. L’inizio fa sicuramente ben sperare. Così, mentre Trapani sfiorava la vittoria in amichevole contro l’Olympiacos, PolonAir andava vicino al primo trofeo stagionale.

Foto: Virtus Bologna