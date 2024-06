I New York Knicks piazzano un altro colpo: il rinnovo di OG Anunoby

Aveva destato un po’ di preoccupazione, in casa New York Knicks, la decisione di OG Anunoby di testare la free agency declinando la Player Option da 19.9 milioni di dollari. L’ala arrivata da Toronto a stagione in corso è stata fondamentale per il successo dei Knicks, quasi sempre vittoriosi con lui in campo. Anche a causa dell’infortunio di Anunoby nei Playoff infatti New York ha incontrato le difficoltà che conosciamo al secondo turno contro Indiana.

Ma dopo la trade che ieri ha portato Mikal Bridges ai Knicks, probabilmente anche Anunoby si è convinto a restare. Secondo Adrian Wojnarowski, quando aprirà il mercato dei free agent il giocatore firmerà un nuovo quinquennale da 212.5 milioni di dollari con New York. Nella prossima stagione quindi la squadra di Tom Thibodeau partirà con i pronostici a favore per essere una delle migliori ad Est e sicuramente una delle migliori difese della NBA. Tra Josh Hart, Mikal Bridges e OG Anunoby, i tifosi possono dormire sonni tranquilli.

Tutte queste mosse, a livello salariale, quasi sicuramente impediranno ai Knicks di trattenere Isaiah Hartenstein, che anche lui sarà free agent.