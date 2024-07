Ayton giganteggia, le Bahamas sono in finale al Preolimpico

Il primo tempo di Bahamas–Libano è stato per larghi tratti una partita a senso unico, come dicevano i valori dei due roster. Già nel primo quarto i caraibici hanno raggiunto la doppia cifra di vantaggio, con un DeAndre Ayton a quota 10 punti. Nel secondo periodo il divario è cresciuto fino a +20 e le Bahamas sono arrivate in controllo all’intervallo, 50-33. Le alte percentuali da dietro l’arco del Libano hanno però spaventato i caraibici nel terzo quarto: in pochi minuti i biancorossi sono tornati a -9, un alley-oop Miller-Ayton è sembrato interrompere l’inerzia asiatica, ma ancora due canestri libanesi hanno portato il risultato sul 61-54 (61-56 alla fine della frazione).

L’arrembante Libano ha raggiunto anche il -5 in avvio di quarto periodo con una tripla di El Darwich. Sono allora saliti in cattedra i tre NBA bahamensi: Gordon, Hield e Ayton hanno riportato il divario in doppia cifra e una tripla di Munnings a 2′ dalla fine è valsa il +14 che ha virtualmente chiuso il match. Nel finale 5 punti di Edgecombe hanno reso più netto il passivo del Libano, sconfitto 89-72.

Le Bahamas ora aspettano di conoscere l’altra finalista per giocarsi il posto alle Olimpiadi di Parigi. Stasera la seconda semifinale tra Spagna e Finlandia.

Bahamas: Ayton 24+15 rimbalzi, Hield 19+10 assist, Edgecombe 13+8 assist, Gordon 13.

Libano: El Darwich 22, Gyokchyan 13, Spellman 12.

Foto: FIBA