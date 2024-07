Francia e Wembanyama INGIOCABILI, Fournier prende per il collo Schroder

Qualche giorno fa, nella prima amichevole di preparazione alle Olimpiadi, la Francia di Victor Wembanyama aveva vinto di 50 punti contro la Turchia, 96-46. Oggi i Bleus hanno disputato la seconda amichevole con un avversario molto forte, che potrebbero incontrare anche ai Giochi: la Germania dei fratelli Wagner, campione del mondo in carica.

Anche contro i tedeschi però non c’è stata storia: la Francia ha vinto 90-66 con 25 punti di Wembanyama in 19′, che ha messo in mostra tutto il repertorio, arrivando a volte a giocare come point guard e segnando anche da dietro il canestro.

Tra gli highlights della partita c’è stata anche una mini-rissa tra Evan Fournier e Dennis Schroder. Dopo un contatto, il playmaker tedesco ha messo le mani addosso a Fournier, che ha risposto prendendolo per il collo. Fortunatamente, dopo l’intervento di compagni e arbitri, i due sono stati separati. Clima teso insomma, nonostante fosse solo un’amichevole.

FOURNIER CHOKES SCHRODER! Dennis Schroder put his hands on Evan Fournier’s shoulder/neck area, then Fournier doubled down & choked him back! 😳

The veteran players hugged & talked it out, after, but Fournier was ejected!

Via. @statline pic.twitter.com/YH1bWummHg

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 6, 2024