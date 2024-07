Le Bahamas fanno 2/2 e chiudono prime nel loro girone al Preolimpico

Dopo la vittoria di ieri contro la Finlandia, oggi le Bahamas hanno replicato e hanno superato anche la Polonia nel Preolimpico di Valencia, 90-81. Con questo successo, i caraibici si sono assicurati il primo posto nel girone e (probabilmente) l’incontro con la Spagna solo in una eventuale finale.

Le Bahamas sono partite forti, con 30 punti nel primo quarto e gli NBA scatenati, in particolare DeAndre Ayton. Chiuso a +10 la prima frazione, i caraibici sono rimasti avanti anche nel secondo periodo, grazie soprattutto alle triple di Buddy Hield che hanno fissato il risultato sul 50-38 al 20′. Nel terzo quarto il passivo della Polonia è quasi sempre rimasto in doppia cifra e negli ultimi minuti della frazione è salito di nuovo in cattedra VJ Edgecombe, già protagonista contro la Finlandia. Il giocatore di Baylor ha segnato 7 punti in pochi minuti e ha permesso alle Bahamas di arrivare al 30′ avanti 73-59. Ancora Edgecombe e due volte Ayton hanno portato il vantaggio bahamense a +19 nell’ultimo quarto, con la Polonia che nel finale è rientrata senza mai fare paura. A mettere la parola “fine” al match è stata una tripla del solito Edgecombe.

Nella partita di domani, Polonia e Finlandia si giocheranno il secondo posto nel girone e quindi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Bahamas: Edgecombe 21, Ayton 18+9 rimbalzi, Hield 17+10 assist, Gordon 12.

Polonia: Balcerowski 22, Sochan 16+10 rimbalzi, Ponitka 13+7 rimbalzi.

Foto: FIBA