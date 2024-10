Jordan Mickey non aspetta la Virtus Bologna: ecco la sua nuova squadra

Jordan Mickey era dato come possibile cavallo di ritorno alla Virtus Bologna dopo la separazione estiva. Le grosse difficoltà di Ante Zizic non avevano comunque convinto a fondo i bianconeri a intervenire sul mercato, almeno non senza la partenza dello stesso croato. E così la permanenza di Zizic, che ha rifiutato il trasferimento al Besiktas, ha bloccato le entrate.

Mickey, tra i favoriti per rinforzare il reparto lunghi della Virtus, non poteva aspettare in eterno e proprio oggi è stato ufficializzato come nuovo giocatore dei Qingdao Eagles, squadra del campionato cinese.

Nella scorsa stagione, Mickey aveva mantenuto 8.2 punti di media in EuroLega con la Virtus Bologna, dove ha giocato 2 stagioni vincendo per 2 volte la Supercoppa Italiana.

Foto: Virtus Bologna