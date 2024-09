Le previsioni di Jayson Tatum su MVP, Finals e… Wrestling

Jayson Tatum è stato ospite del Tonight Show, storico programma della NBC che è fra i più visti in seconda serata negli Stati Uniti.

Nella ospitata dal conduttore Jimmy Fallon, noto tifoso dei Knicks, Tatum ha dovuto ammettere che secondo lui New York vincerà più di 50 partite in regular season. Dopodiché il giornalista ha chiesto alla star dei Celtics quale sarà, secondo lui, la prossima finale NBA. Tatum ha optato per un re-match fra la sua Boston e i Dallas Mavericks.

Poi la domanda sul premio di MVP della stagione regolare. Secondo Tatum sarà lui stesso ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento nella prossima stagione.

E infine JT ha dovuto indicare un avversario che potrebbe avere successo nel wrestling: è uscito fuori, senza esitazioni, il nome di Draymond Green.