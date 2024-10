Bronny James finalmente in doppia cifra: i Lakers a -48 contro gli Warriors

Per i Los Angeles Lakers ci sono una buona e una cattiva notizia. La buona è che Bronny James, dopo una serie di partite disastrose in preseason, ha finalmente disputato una partita discreta: 17 punti, il suo high finora, con 7/17 al tiro partendo in quintetto. Oltre a questo, 3 recuperi e 1 stoppata. La cattiva è che i giallo-viola hanno chiuso la preseason perdendo 132-74 sul campo dei Golden State Warriors.

Certo, i Lakers hanno l’attenuante di aver tenuto fuori tutti i giocatori migliori: non solo LeBron James ed Anthony Davis, ma anche Austin Reaves, D’Angelo Russell, Rui Hachimura, il rookie Dalton Knecht e Max Christie. Anche per questo Bronny è stato il secondo miglior marcatore ed è rimasto in campo ben 35′, meglio di lui in termini di punti, tra i giallo-viola, ha fatto solo Quincy Olivari segnandone 22.

Golden State era invece al completo fatta eccezione per Steph Curry, tenuto a riposo. Gli Warriors hanno mandato 6 giocatori in doppia cifra, a partire dai 17 punti di Jonathan Kuminga in 18′, e hanno vinto agilmente.