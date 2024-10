Tracy McGrady e Vince Carter potrebbero essere pronti a investire in una franchigia. Non parliamo però di una squadra NBA ma di una football.

I due, che tra l’altro sono cugini di terzo grado, sembrerebbero interessati ai Buffalo Bills, storica franchigia NFL. La squadra attualmente è di proprietà di Terry Pegula che l’acquistò nel 2014 per un miliardo di dollari e ora, a distanza di dieci anni, vale cinque volte di più. La famiglia Pegula starebbe solamente cercando soci di minoranza e non avrebbe intenzione di cedere il controllo della franchigia.

Nella cordata, insieme a T-Mac e Vincredibile, ci sarebbe anche Jozy Altidore, fra i più famosi ex giocatori di calcio statunitensi, stando a SportRico. I Pegula hanno ammesso pubblicamente di essere alla ricerca di investitori mentre i tre ex campioni non hanno voluto commentare le voci.

Qualche giorno fa, comunque, Vince Carter era in tribuna a una partita dei Bills. Vedremo se anche lui e T-Mac, dopo una brillante carriera da giocatori, seguiranno le orme di altri ex colleghi, diventando soci di altri club.