Bronny James giocherà solo le partite casalinghe in G-League

Bronny James non andrà in trasferta con i South Bay Lakers. Dopo aver esordito qualche giorno fa in G-League, il figlio di LeBron James non seguirà i compagni per le sfide esterne contro Santa Cruz Warriors e Stockton Kings nei prossimi giorni. La decisione è stata presa dai Lakers e non ha grosse spiegazioni, se non quella del nepotismo, come ha fatto notare Brian Windhorst.

“So che Bronny sta ricevendo un trattamento speciale e del nepotismo. Va bene, onestamente non mi interessa. Come ho detto, è normale. Ma penso che questo atteggiamento lo danneggi, non mi piace. Non so di chi sia stata l’idea, ma ovviamente i Lakers sono d’accordo. Credo si stia andando un po’ oltre e non penso che questo faccia bene a Bronny. Non penso nemmeno che faccia bene ai South Bay Lakers, e nemmeno a LeBron” ha detto il giornalista di ESPN.

Dopo aver segnato i suoi primi 2 punti in NBA, Bronny James ha disputato la prima gara in G-League segnando 6 punti nella vittoria sui Salt Lake City Stars. Anche il suo utilizzo nella Lega di sviluppo sembra però destinato ad essere limitato, da vedere ora se James Jr verrà richiamato in prima squadra nei prossimi giorni. Bronny ha un contratto standard, quindi non è soggetto ai limiti dei two-way contract di molti suoi colleghi.