Brooklyn Nets, tra i nomi che circolano c’è anche quello di JaVale McGee

I Brooklyn Nets, per diversi motivi, sono sicuramente la squadra più chiacchierata di queste ultime settimane che ci stanno accompagnando verso la trade deadline del 25 marzo: la franchigia è stata accostata praticamente a tutti i giocatori disponibili ed ha già firmato Blake Griffin pochi giorni fa, anche se il suo esordio non sembra ancora vicino.

I Nets si sarebbero tirati indietro dalla corsa a PJ Tucker, seguirebbero l’evolversi della situazione-Drummond e intanto starebbero pensando a JaVale McGee, come riportato da Yahoo!Sports. Da oltre un mese il centro dei Cleveland Cavaliers è dato in uscita verso una contender, ma non si libererà tramite buyout: uno scambio è dunque l’unico modo per assicurarsi il lungo che sta mantenendo 7.6 punti e 4.9 rimbalzi di media. Il contratto di McGee è in scadenza in estate ed è di 4.2 milioni di dollari.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.