Caitlin Clark ha ipotecato il Rookie of the Year con l’ultima partita contro Angel Reese

Ieri notte è andato in scena l’ennesimo confronto della stagione tra Indiana Fever e Chicago Sky, ovvero tra Caitlin Clark e Angel Reese. Una rivalità nata al college, quando Reese ha battuto la Iowa di Clark in finale del Torneo NCAA nel 2023 e ha poi perso in semifinale nell’edizione del 2024, e proseguita in WNBA, anche a distanza. Entrambe stanno vivendo una stagione storica, battendo diversi record. Proprio due giorni fa Clark aveva stabilito il record per una rookie di triple segnate in una singola stagione, mentre ieri notte Reese ha scritto il nuovo primato per una rookie per doppie-doppie in una stagione.

In campo però il confronto tra le due è stato abbastanza impietoso, ieri notte. Caitlin Clark ha vinto la partita, le sue Fever hanno trionfato 100-81, e lei ha segnato 31 punti con 12 assist e 8/14 al tiro. Dall’altra parte Reese ha realizzato una doppia-doppia da minimo sindacale, 10 punti e 10 rimbalzi, tirando 4/9 dal campo. Se il +/- di Reese è stato di -7 (comunque discreto considerato la sconfitta di 19 punti), quello di Clark è stato addirittura di +23.

La partita dovrebbe aver messo definitivamente fine al dibattito sul Rookie of the Year, che stava proseguendo in queste settimane. Clark sta disputando probabilmente la miglior stagione di sempre per una matricola in WNBA, con 18.4 punti e 8.3 assist di media, e le sue Fever stanno anche vincendo più partite del previsto. Indiana è sul 16-16, sesta a pari con le Phoenix Mercury. La scorsa stagione le Fever erano state la peggior squadra del campionato (13-27 il record), quest’anno quasi sicuramente disputeranno i Playoff. Le Sky di Reese invece non hanno cambiato di molto il proprio rendimento: l’anno scorso avevano mancato i Playoff con un record di 18-22, quest’anno probabilmente li giocheranno da ultimo seed (sono 11-20 ma occhio alla possibile rimonta delle Atlanta Dream, sul 10-19).

In 4 confronti stagionali tra Fever e Sky, Indiana ha vinto 3 volte.