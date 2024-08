Il dramma di Willie Cauley-Stein, uscito dal tunnel del Fentanyl

Il Fentanyl è una droga dagli effetti devastanti che purtroppo si sta diffondendo sempre di più, specialmente negli Stati Uniti. Fra le persone a cui ha causato problemi c’è anche l’ex giocatore NBA e di Varese, Willie Cauley-Stein.

Nel 2019 Cauley-Stein vive un brutto periodo: firma un annuale a cifre basse con gli Warriors nonostante una buonissima stagione precedente, perde tre amici in una sparatoria, poi se ne va anche la nonna, gravemente malata, una donna fondamentale nella sua crescita. Da lì arrivano una serie di problemi di salute mentale e l’assunzione di tante pillole. Poi un periodo di disintossicazione che gli ha consentito di riprendere in mano la sua vita.

Quanto accaduto ai miei amici ha innescato una spirale di problemi di salute mentale. Cercavo di affrontarli e di continuare a giocare ma non avevo un buon contratto, mia moglie è rimasta incinta, poi ho perso mia nonna al culmine di una lunga e sofferta malattia. Prendevo queste pasticche per cercare di fuggire dalla realtà, ne assumevo così tante che mi addormentavo di continuo. Ma anche quando ero sveglio, non ero del tutto in me. Sono stato un codardo perché non riuscivo a vedere mia nonna soffrire e non le sono stato accanto abbastanza. I compagni si sono accorti che non avevo energie né personalità, così mi sono rivolto a un centro di riabilitazione.

Lì un’amara scoperta: quelli che Cauley-Stein riteneva dei semplici tranquillanti, in realtà erano delle pillole contenevano Fentanyl.

L’ho capito quando nella clinica hanno analizzato i farmaci che prendevo. Sento continuamente storie di ragazzi che non si sono mai drogati, vanno a una festa e prendono un Percocet, invece è Fentanyl e finiscono per morire con una sola pillola. Anche io sarei potuto finire così, ho preso centinaia di quelle pillole, le ho assunte per diversi mesi, le droghe mi hanno tolto tutto.

Lo scorso anno Willie Cauley-Stein è tornato in campo a Varese, senza riuscire a incidere. Poi la conclusione della stagione a Porto Rico. Questa estate ha giocato il The Basketball Tournament in una squadra di alumni di Kentucky ma al momento è ancora free agent.

