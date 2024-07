Caitlin Clark, tripla-doppia da RECORD contro le Liberty

Mentre sta iniziando il dibattito sul Rookie of the Year conteso con Angel Reese, arrivata al record WNBA di 12 doppie-doppie consecutive, Caitlin Clark si fa trovare pronta. La stella delle Indiana Fever questa sera ha realizzato la sua prima tripla-doppia da professionista: 19 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. È la prima tripla-doppia di una rookie nella storia della WNBA, nonché la prima di una giocatrice di Indiana.

La prestazione di Clark è arrivata in una vittoria sulle New York Liberty, che occupano il primo posto in classifica. Le Fever hanno prevalso 83-78 con la tripla-doppia di Caitlin Clark e i 18 punti dell’altra star, Aliyah Boston.

THERE IT IS 🌟

Caitlin Clark records the first triple-double by a rookie in WNBA History and the first triple-double in Indiana Fever history! pic.twitter.com/UrnnW1AwQP

— WNBA (@WNBA) July 6, 2024