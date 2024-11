Cantù ASFALTA SENZA PIETÀ una Fortitudo Bologna piena di assenze

Acqua S.Bernardo Cantù – Flats Service Fortitudo Bologna 89-60

(22-16; 29-13; 18-20; 18-11)

La Fortitudo Bologna, decimata dagli infortuni di Pietro Aradori, Marco Cusin e anche Gherardo Sabatini che ha sostanzialmente finito la stagione, resiste solo un periodo contro Cantù, che prende il largo nel secondo quarto e non toglie mai il piede dall’acceleratore. Per la Fortitudo si tratta di una disfatta contro una formazione che si conferma tra le più forti della categoria e che continua a non poter contare sul proprio miglior giocatore, ovvero Tyrus McGee.

La Fortitudo decide di iniziare il match applicando la difesa a zona così da evitare di commettere falli e perdere altri giocatori preziosi. Cantù però è molto brava ad attaccarla, avendola preparata attentamente in questi giorni, e chiude il primo quarto con due possessi pieni di vantaggio, 22 a 16. Il secondo periodo è una catastrofe per gli ospiti, mentre i padroni di casa segnano tutto quello che passa loro per le mani. Grant Basile domina tutto e tutti, tanto da essere a quota 19 punti all’intervallo lungo. Gli infortuni in casa Effe pesano e all’intervallo lungo Cantù è sopra 53 a 29.

Al ritorno dagli spogliatoi i bolognesi cercano di mettere in campo tutto quello che hanno ma le energie mancano e soprattutto i brianzoli sono allacciati e vogliosi di portare a casa questo successo. All’ultimo intervallo obbligatorio della contesa siamo sul 71 a 49 per la formazione lombarda. Negli ultimi dieci minuti Bologna gioca per ridurre il più possibile lo scarto ma non ci riesce, anzi, la situazione peggiora perché l’esito della gara è ormai compromesso e alla fine Cantù batte la Fortitudo Bologna con il risultato finale di 89 a 60.

Cantù: Valentini 3, Baldi Rossi 10, Moraschini 9, De Nicolao 6, Piccoli 3, Beltrami 2, Basile 26, Burns 11, Riismaa 14, Possamai 3, Viganò 2. All. Nicola Brienza.

Fortitudo Bologna: Giordano 0, Ferrucci 0, Gabriel 10, Battistini 5, Menalo 4, Bolpin 2, Panni 0, Mian 5, Fantinelli 12, Freeman 22. All. Devis Cagnardi.

QUI le stats complete del match.