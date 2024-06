Trapani va subito sul mercato: obiettivo Paul Biligha

La Trapani Shark neopromossa in Serie A pensa subito in grande, come ha già dichiarato il presidente Valerio Antonini che nel giro di pochi anni sogna di portare addirittura lo Scudetto in Sicilia. Il primo acquisto dovrebbe essere Riccardo Rossato, in arrivo da Scafati, ma il parco italiani potrebbe essere rinforzato anche con Paul Biligha. Secondo Sportando, il lungo azzurro sarebbe in trattativa con Trapani ma attenderebbe anche un’offerta da Tortona. L’accordo con i granata potrebbe essere quindi questione di ore, visto che l’offerta economica sarebbe molto importante.

Biligha ha giocato a Trento nell’ultima stagione, mantenendo 10.1 punti e 3.9 rimbalzi di media in LBA. È però in uscita, inizialmente si pensava per avvicinarsi a Milano. Se accettasse l’offerta di Trapani non sarebbe poi così vicino, ma a certe offerte si fa sicuramente fatica a dire di no.