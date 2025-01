Valerio Antonini pubblica la chat con l’agente di Dame Sarr: “Bugiardo e maleducato!”

Era improbabile che Valerio Antonini restasse a guardare una volta lette le parole di replica dell’agente di Dame Sarr, Andrea Grossi, al suo sfogo per il mancato arrivo del giocatore alla Trapani Shark. In prima istanza, Antonini aveva attaccato il ragazzo e il suo procuratore, accusandoli di averlo preso in giro per giorni. Alle parole del patron di Trapani era seguira la risposta di Grossi, che aveva invece definito “sconcertante” la reazione di Antonini, sottolineando come nessuno dell’entourage del giocatore abbia mai firmato alcun contratto con i siciliani.

E ora è arrivata la risposta di Antonini, che ci è andato giù ancora più duramente. Il presidente della Trapani Shark ha pubblicato sul suo account X due screen di una conversazione su WhatsApp con lo stesso Grossi, risalenti ai giorni scorsi (è da sottolineare come pubblicare una corrispondenza privata senza il consenso dell’interlocutore sia in realtà contro la legge). Negli screen, il dialogo tra Antonini e Grossi ruota attorno alla prenotazione dei voli per arrivare a Trapani e delle visite mediche, con l’obiettivo di far esordire Sarr contro Pistoia, il prossimo weekend.

Nello stesso post, Antonini apostrofa Grossi come “bugiardo e maleducato”, affermando che procuratori come lui “sono la rovina dello sport”. “Massimo rispetto per chi lo fa seriamente questo mestiere fungendo da parametro cruciale per il sistema ma quando si è vittime di un raggiro del genere si rimane basiti. E si permette anche di irridere il presidente di una squadra. Vergogna assoluta” ha aggiunto Valerio Antonini, rispondendo al procuratore (che aveva a sua volta detto di “essersi fatto una risata” leggendo le sue parole).

Il procuratore di Sarr che non voglio neanche più nominare ha detto che si è fatto una risata a leggere il mio tweet; Che la mia reazione è sconcertante e che lui aveva valutato solamente la nostra proposta; ebbene pubblico in esclusiva le chat whatsapp in cui questo signore ci… pic.twitter.com/44AgICGhgD — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 12, 2025

Poco più tardi è arrivata la risposta dello stesso Grossi (pubblicando a sua volta uno screen), proprio su X, sotto il tweet di Antonini: “Presidente, pubblichiamo bene le chat. Siccome io ed il suo General Manager ci siamo scambiati le carte per avere certo il contenuto di un eventuale accordo. Lei per primo attacca Dame Sarr ed il sottoscritto. La lascio proseguire da solo, non cadrò in questa sua becera trappola. da parte mia finisce qui. Nel mio stile, si risolve in privato. Noi siamo TUTTI con la coscienza pulita. Polverone futile, a volte bisogna saper accettare verdetti simili. Devo ricordarle di come il suo GM si è comportato l’estate scorsa? Suvvia con gli screenshot… finiamola. E comunque, apprezzo che con il suo General Manager ci sia stato un maturo confronto poco fa. Per cui, massimo rispetto per Valeriano D’Orta. Seppur lui ed io possiamo avere pareri contrastanti, la trasparenza ha sempre contraddistinto il tentativo di questa operazione. Un normale invio di bozze vista la complessità dell’operazione. Nessuna richiesta di firma, nessuna firma scambiata. Sempre chiarezza in merito alla decisione del ragazzo e della famiglia. Comunicazione trasparente Sarr/Repesa. Presidente, come ha detto lei, ci perdiamo noi e allora basta!“.

da parte mia finisce qui. Nel mio stile, si risolve in privato. Noi siamo TUTTI con la coscienza pulita. Polverone futile, a volte bisogna saper accettare verdetti simili. Devo ricordarle di come il suo GM si è comportato l’estate scorsa? Suvvia con gli screenshot… finiamola. — Andrea Grossi (@ag_andreagrossi) January 12, 2025

Un normale invio di bozze vista la complessità dell’operazione. Nessuna richiesta di firma, nessuna firma scambiata. Sempre chiarezza in merito a decisione ragazzo e famiglia. Comunicazione trasparente Sarr/Repesa. Presidente, come ha detto lei, ci perdiamo noi e allora basta! — Andrea Grossi (@ag_andreagrossi) January 12, 2025

Foto: Trapani Shark