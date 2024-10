LeBron James, il commento toccante dopo la prima insieme a Bronny

LeBron James e suo figlio Bronny hanno giocato insieme per la prima volta in un contesto NBA.

L’occasione è stata la partite di pre-season persa nettamente con i Phoenix Suns. A fine gara però LBJ si è detto veramente emozionato. Come testimonia un tweet pubblicato da LeBron poco dopo il match.

WOW THAT WAS SURREAL!! 🥺🥺🥺🙌🏾🙌🏾 — LeBron James (@KingJames) October 7, 2024

Nelle interviste post gara The King ha fatto riferimento anche alla mancanza del padre per cui ha sofferto tanto in gioventù: “Per uno come me che non ha avuto un padre, avere questa influenza sul figlio è il massimo che si possa desiderare”.