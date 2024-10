I New York Knicks non volevano prendere Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns ha lasciato i Minnesota Timberwolves per i New York Knicks.

La trade ha reso NY una seria contender, nonostante la rinuncia a Julius Randle e Donte DiVincenzo. Adesso però emergono dei retroscena interessanti. Sembra, infatti, che KAT non fosse la prima scelta per la dirigenza dei Knicks ma un’alternativa su cui ci si è tuffati dopo aver mancato il primo obiettivo. In effetti le tempistiche dell’operazione, arrivata a ridosso dell’inizio della regular season, sostengono questa tesi.

Lo ha riportato il famoso insider Marc Stein. Secondo lui l’obiettivo primario era Walker Kessler. L’affare però non si è concretizzato perché gli Utah Jazz avrebbero chiesto due prime scelte in cambio. New York, però, le sue pick le aveva già cedute ai Brooklyn Nets in cambio di Mikal Bridges. Da qui l’impossibilità di chiudere l’operazione e lo scambio con la franchigia di Minneapolis.