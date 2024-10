Dante Calabria, pressioni della dirigenza per far giocare Rowan: la sua risposta

Settimana scorsa la “festa” di Pistoia per la vittoria contro Cremona era stata guastata da un video che mostrava come l’ingresso in campo di Maverick Rowan, poi decisivo nel successo, fosse stato praticamente deciso dal padre del giocatore, nonché presidente del club, Ron Rowan. Nella conferenza stampa che ha preceduto la partita tra Pistoia e Venezia di questo weekend, a coach Dante Calabria è stato chiesto proprio di quell’episodio.

Cos’è successo a Cremona nell’ultimo quarto? “Abbiamo vinto”. Cos’è successo in settimana? “Ci siamo allenati”. Queste le risposte telegrafiche di Calabria, con faccia serissima, in conferenza stampa.

Come detto nel servizio di TVL, rete locale toscana, Calabria poi non ha risposto alle domande delle televisioni perché “si sarebbe sentito in imbarazzo per la situazione che sta vivendo nelle ultime settimane”.

Insomma il clima a Pistoia non sembra serenissimo, nonostante Maverick Rowan si stia rivelando forse il miglior giocatore biancorosso di questo avvio di stagione.