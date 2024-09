Trae Young è sicuro: “Con qualche cm in più sarei il GOAT”

Trae Young è noto per la sicurezza nei propri mezzi. Una caratteristica rimasta immutata anche dopo la stagione opaca vissuta con gli Atlanta Hawks.

Young si è detto certo che, se fosse stato alto due metri, sarebbe stato lui il miglior giocatore di basket di ogni epoca.

“They just out there tall, and that’s all… If I was 6’8, I feel like I would be the best player ever to play this game. Just because of my mentality and the way I play and just the smartness I have.”

Do you agree with Trae Young? 🤔

(via @mworthofgame)pic.twitter.com/MdsrwDNuDM

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 9, 2024