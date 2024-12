Com’è andato l’esordio di Kenneth Faried con Reggio Emilia?

Ad una settimana e mezza dalla sua firma ufficiale con la Pallacanestro Reggiana, Kenneth Faried ha fatto oggi il proprio esordio in biancorosso nella trasferta di Napoli di mezzogiorno. I reggiani hanno vinto 76-84, lasciando i partenopei ancora a zero punti dopo 10 partite. Reggio ha dominato il primo tempo e tenuto botta nel secondo, con 22 punti in 21′ di Jaylen Barford e 17 punti e 7 assist di Cassius Winston.

E Faried? Il tanto atteso esordio si è tradotto in 4 punti e 9 rimbalzi in 18′ sul parquet, una prima non esaltantissima ma che lascia ben sperare per le prossime partite. L’ex Denver Nuggets è entrato in campo per la prima volta a 4′ e mezzo dalla fine del primo quarto, venendo stoppato da Leonardo Totè al primo tiro. Poco dopo ha però restituito il favore al lungo di Napoli e fatto valere il proprio atletismo catturando un rimbalzo in attacco prima di tornare in panchina. Per i primi punti si è dovuto attendere fino all’ultimo minuto del secondo quarto, quando Faried ha fatto 2/2 ai liberi portando i suoi a +12. Il primo canestro dal campo è infine arrivato nel quarto periodo, con Napoli tornata a contatto: è valso il +6, con l’americano che nel finale ha anche servito un assist a Uglietti per la tripla del +10 che ha chiuso la gara.

Alla fine Kenneth Faried, oltre ai 4 punti e 9 rimbalzi (di cui 4 offensivi), ha aggiunto 1 assist, 2 stoppate e 2 palle perse, tirando 1/4 dal campo e 2/3 ai liberi.

Foto: Pallacanestro Reggiana