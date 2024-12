Bronny James ha giocato finalmente una buona partita in G League

La terza è quella buona: Bronny James, ieri notte contro i San Diego Clippers, ha realizzato il suo career-high da professionista, segnando 16 punti. È stata solo la terza partita di James Jr con i South Bay Lakers, visto che il classe 2004 salta tutte le trasferte per scelta dei Lakers senza un apparente motivo. Nelle prime due uscite Bronny aveva segnato rispettivamente 6 e 4 punti, l’ultima partita da lui disputata era stata con gli Stockton Kings il 17 novembre.

Bronny James ha aperto la partita con una schiacciata in contropiede, segnando 10 punti nel solo primo tempo. Nel secondo ne sono arrivati altri 6 e alla fine il figlio di LBJ ha aggiunto anche 4 rimbalzi e 2 assist, tirando 6/15 dal campo.

16 PTS 👏 4 REB 👏 2 AST @lakers rookie Bronny James posted a new CAREER-HIGH to help the @southbaylakers defeat the Clippers! pic.twitter.com/LUGIhcynDH

— NBA G League (@nbagleague) December 8, 2024